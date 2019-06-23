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İran'a tehdit dolu açıklama: Türkiye ile birlikte olursanız...

Terör örgütü PKK'nın askeri kanadı HPG, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen çatışmanın ardından İran'a tehdit dolu bir mesaj yayımladı.

23 Haziran 2019 Pazar 16:11
İran'a tehdit dolu açıklama: Türkiye ile birlikte olursanız...

Terör örgütü PKK’nin askeri kanadı HPG, Hakkari’nin Yüksekova sınırında İran askerleri ile yaşanan çatışmada 3 örgüt mensubunun öldürülmesi üzerine İran’ı uyarak, Türkiye ile ortak hareket etmeleri halinde İran’a karşı tutumlarını değiştirecekleri tehdidinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nin askeri kanadı HPG, Hakkari'nin Yüksekova sınırında İran askerleri ile yaşanan çatışmada 3 örgüt mensubunun yaşamını yitirdiğini açıklayarak, “Türk devletiyle ortak hareketini sürdürürse, İran'a karşı tutumumuzu yeniden değerlendirmek zorunda kalacağımızı açıkça belirtmek isteriz” uyarısında bulundu.

HPG Basın İrtibat Merkezi (HPG-BİM), 12 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü karakolu yakınlarında bir grup PKK'lı ile Türk ordusu arasında çatışma yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, İran askerlerinin de eş zamanlı olarak bu grupla çatıştığı ve çatışmada 3 PKK mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

"İran'a karşı tutumumuzu yeniden değerlendimek..."

İran'a sert bir uyarıda bulunulan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bugüne kadar hareket olarak İran'a karşı geliştirilen konseptlere dahil olmuş değiliz ve olmak gibi bir fikrimiz de yoktur. Ancak eğer İran sınırda yaptığı bu münferit bir hareket değil de Türk devletiyle ortaklaşmasını sürdürürse, İran'a karşı tutumumuzu yeniden değerlendirmek zorunda kalacağımızı açıkça belirtmek isteriz.”

HPG-BİM, çatışmada hayatını kaybeden PKK mensuplarının “Evrim Ronahi Başkale” kod adlı Van doğumlu Aysel Toğan, “Redur Adar” kod adlı Mardin doğumlu Gülistan Elmas ve “Rojbin Avareş” kod adlı Rojhılat Maku doğumlu Mercan Abdullahi Gırinkanlo olduğunu duyurdu.

 

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:11
  1. Van
  2. Mardin
  3. Hakkari
  4. PKK
  5. İran

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  • uyan tcuyan tc59 dk önce
    YAHUDİSTAN ABD Sİ DOLAYLI YOLDAN MESAJ YOLLUYOR İRANA. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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