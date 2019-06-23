İran'a tehdit dolu açıklama: Türkiye ile birlikte olursanız...

Terör örgütü PKK’nin askeri kanadı HPG, Hakkari’nin Yüksekova sınırında İran askerleri ile yaşanan çatışmada 3 örgüt mensubunun öldürülmesi üzerine İran’ı uyarak, Türkiye ile ortak hareket etmeleri halinde İran’a karşı tutumlarını değiştirecekleri tehdidinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nin askeri kanadı HPG, Hakkari'nin Yüksekova sınırında İran askerleri ile yaşanan çatışmada 3 örgüt mensubunun yaşamını yitirdiğini açıklayarak, “Türk devletiyle ortak hareketini sürdürürse, İran'a karşı tutumumuzu yeniden değerlendirmek zorunda kalacağımızı açıkça belirtmek isteriz” uyarısında bulundu.

HPG Basın İrtibat Merkezi (HPG-BİM), 12 Haziran günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü karakolu yakınlarında bir grup PKK'lı ile Türk ordusu arasında çatışma yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, İran askerlerinin de eş zamanlı olarak bu grupla çatıştığı ve çatışmada 3 PKK mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

"İran'a karşı tutumumuzu yeniden değerlendimek..."

İran'a sert bir uyarıda bulunulan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bugüne kadar hareket olarak İran'a karşı geliştirilen konseptlere dahil olmuş değiliz ve olmak gibi bir fikrimiz de yoktur. Ancak eğer İran sınırda yaptığı bu münferit bir hareket değil de Türk devletiyle ortaklaşmasını sürdürürse, İran'a karşı tutumumuzu yeniden değerlendirmek zorunda kalacağımızı açıkça belirtmek isteriz.”

HPG-BİM, çatışmada hayatını kaybeden PKK mensuplarının “Evrim Ronahi Başkale” kod adlı Van doğumlu Aysel Toğan, “Redur Adar” kod adlı Mardin doğumlu Gülistan Elmas ve “Rojbin Avareş” kod adlı Rojhılat Maku doğumlu Mercan Abdullahi Gırinkanlo olduğunu duyurdu.