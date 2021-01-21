İran'a karşı tarih verildi! Harekete geçiyorlar

İsrail gazetesi Çarşamba günü İsrail ordusunun önümüzdeki yaz büyük bir askeri tatbikat yapmaya hazırlandığını bildirdi.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, İsrail ordusunun önümüzdeki yaz büyük bir askeri manevra yaparak Suriye, Hizbullah ve İran'a bir mesaj göndermek istediğini ve ordunun büyük bir "savaş manevrası" olarak tanımladığı şeyi yapmayı planladığını bildirdi. Tatbikatın bir ay süreceği kaydedildi.

Gazete, büyük askeri tatbikatın önümüzdeki yaz gerçekleşmesi planlandığını doğrulayarak, İran ile ve kuzeyde Hizbullah ve Suriye ile birlikte topyekun bir savaş simülasyonu yapacağına işaret etti.

Büyük bir askeri tatbikat yapmanın arkasındaki amacın, İran ve Esed'e mesaj vermek olduğu kaydedildi.