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Dünya İran’a büyük şok! ABD saldırılarını destekliyoruz
Dünya

İran’a büyük şok! ABD saldırılarını destekliyoruz

ABD ordusunun dün Suriye’de İran destekli grupları hedef alması sonrası İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 16:05:00 -
İran’a büyük şok! ABD saldırılarını destekliyoruz

İngiltere, ABD ordusunun dün Suriye’de İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenlemesini destekledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla koalisyon güçlerine karşı mücadele eden milislere karşı ABD’nin düzenlediği saldırıları desteklediğini kaydetti.

Raab, milislerin oluşturduğu tehlikenin farkında olduklarını, ABD’nin bu tehdidi hafifletmek için ortaklarıyla birlikte çalışma isteğini paylaştıklarını belirtti.

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere dün hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulunmuştu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullanmıştı.

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