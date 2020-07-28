"İran'a ambargonun kaldırılması şiddeti artıracak"

Münübe Yılmaz

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kıdemli Politika Danışmanı İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının uluslararası tehdidi atıracağını söyledi. Washington'un İran'a silah ambargosunun uzatılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Hook, ambargonun uzatılması için uluslararası desteği sağlamak amacıyla bölgesel tura başladığını ifade etti. İran'ın bölgedeki ihtilafları artırdığını iddia eden Hook, Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'de istikrar ve egemenliğin İran yüzünden sarsıldığını belirtti. Dün Kuveyt'te Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed en-Nasır es-Sabah ile Seyf Sarayı'nda bir araya gelen Hook, Doha'da yaptığı basın açıklamasında "Körfezdeki ve dünyadaki yetkililerle konuştum ve hiç kimse İran'a savaş uçakları ve çeşitli füzeler veya silah satın alma ve satma özgürlüğü verilmesi gerektiğine inanmıyor. Eğer BM Güvenlik Konseyi yasağı 18 Ekim'e kadar uzatmazsa İran bu silahları serbestçe alıp satabilecek. Bu olursa, bölgenin nasıl görüneceğini hayal edin. Elbette Suriye ve Yemen gibi bölgelerde çatışmalar artacak.” ifadelerinde bulundu.