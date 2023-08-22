  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İran'a ait milyarlarca dolar parayı bakın ne yaptılar
Ekonomi

İran'a ait milyarlarca dolar parayı bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-08-22 09:56:00 -
İran'a ait milyarlarca dolar parayı bakın ne yaptılar

Güney Kore, ülke bankalarında dondurulmuş olan İran'a ait varlıkların takas ve transferi için, 6 milyar dolar değerindeki fonun İsviçre Merkez Bankasına aktarıldığını duyurdu.

Yonhap Infomax'ın ismi açıklanmayan bir döviz piyasası kaynağına dayandırdığı haberine göre İsviçre Merkez Bankası, önümüzdeki beş hafta boyunca her gün yaklaşık 300 ila 400 milyar won'u (yaklaşık 220-300 milyon dolar) önce dolara sonra da avroya çevirmeyi planlıyor.

İran ve ABD, İran'da tutuklu olan beş Amerikan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş haldeki varlıklarının Katar'da İran'ın erişebileceği bir hesaba gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında geçen hafta beş Amerikalının ev hapsine nakledildiği duyurulmuştu. Tutuklu Amerikalıların son aşamada ülkelerine dönmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi serbest bırakılan varlıkların yerli üretimi artırmak için kullanılacağını belirtmişti.

Kaynak: Aydınlık

Ödül törenlerinde devletini ve milletini kötüleyen çakma sanatçılar! Güney Kore’de ödül alan Burak Özçivit bakın neler söyledi
Ödül törenlerinde devletini ve milletini kötüleyen çakma sanatçılar! Güney Kore’de ödül alan Burak Özçivit bakın neler söyledi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ödül törenlerinde devletini ve milletini kötüleyen çakma sanatçılar! Güney Kore’de ödül alan Burak Özçivit bakın neler söyledi

Güney Kore'yi Khanun Tayfunu vurdu!
Güney Kore'yi Khanun Tayfunu vurdu!

Dünya

Güney Kore'yi Khanun Tayfunu vurdu!

Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde açıklama! e-Posta yoluyla bomba tehdidi
Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde açıklama! e-Posta yoluyla bomba tehdidi

Dünya

Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde açıklama! e-Posta yoluyla bomba tehdidi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23