İran'a ait milyarlarca dolar parayı bakın ne yaptılar

Yonhap Infomax'ın ismi açıklanmayan bir döviz piyasası kaynağına dayandırdığı haberine göre İsviçre Merkez Bankası, önümüzdeki beş hafta boyunca her gün yaklaşık 300 ila 400 milyar won'u (yaklaşık 220-300 milyon dolar) önce dolara sonra da avroya çevirmeyi planlıyor.

İran ve ABD, İran'da tutuklu olan beş Amerikan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş haldeki varlıklarının Katar'da İran'ın erişebileceği bir hesaba gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında geçen hafta beş Amerikalının ev hapsine nakledildiği duyurulmuştu. Tutuklu Amerikalıların son aşamada ülkelerine dönmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi serbest bırakılan varlıkların yerli üretimi artırmak için kullanılacağını belirtmişti.

Kaynak: Aydınlık