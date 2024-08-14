İran yine 'tiyatro' mu oynayacak? Ortadoğu uçak, gemi, füzelerle doldu

Hamas lideri İsmail Haniyye'nin 31 Temmuz'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edilmesinin ardından İran'ın İsrail'e yönelik potansiyel misilleme yapacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. İran'ın misilleme saldırısı için 14 gündür bekliyor olması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

İRAN BEKLEDİ, ABD İSRAİL'İ KORUMA KALKANINA ALDI

Haniyye suikasti sonrası İran'ın saldıracağı iddialarının ardından ABD, İsrail'in savunmasına destek olmak için Ortadoğu'yu en gelişmiş silahlarıyla donatmaya başladı. ABD yönetimi hiçbir ülkeye satışını gerçekleştirmediği dünyanın en iyi savaş uçağı olduğu ifade edilen F-22 savaş uçağı filosunu Katar'a yerleştirdi. Diğer taraftan ise nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, İran kıyılarına sadece 10 km mesafedeki Hürmüz Boğazı’na yerleşti.

F-35 jetleri taşıyan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün de bölgeye hareketi hızlandırıldı. Ayrıca 154 Tomahawk seyir füzesi bulunan USS Georgia denizaltısının bölgeye intikali emredildi.

İRAN TÜM KUVVETLER YERLEŞİNCE Mİ SALDIRACAK?

3 Ağustos'tan bu yana İran yetkililerinden "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamaları gelirken, uzun yıllardır 'İsrail'i haritadan sileriz' tehditlerinde bulunan İran'ın, 14 gündür ülkede yapılan suikaste karşılık vermemesi ve ABD'nin güvenlik önlemleri almasını seyretmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Yaşanan gelişmeler İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim “danışıklı dövüş” yorumlarını beraberinde getirirken İran'ın, ABD'nin İsrail'i tamamen savunma altına almasının ardından göstermelik olarak bir saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

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Olası senaryoda ABD güçleri bölgeye yerleştikten sonra İran'ın yapacağı saldırı ABD ve İsrail güçleri tarafından engellenecek ve böylece İran İsrail'e tepki vermiş, İsrail ise bu durumdan hiç etkilenmemiş sayılacağı konuşuluyor.

TRUMP'IN İFŞASI AKILLARA GELDİ

İran'ın misilleme saldırısı için ABD'nin bölgedeki gücünü arttırarak İsrail'i koruma kalkanı altına almasını beklemesi ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili itiraflarını tekrar akıllara getirdi.

Trump, başkan olduğu dönemde İran’ın ABD İHA’sını düşürdüğünü, kendilerinin de misilleme olarak İran’ı vurduğunu fakat daha sonra Tahran yönetiminden ilginç bir telefon aldıklarını anlatmıştı.

İran’ın İslam dünyasındaki itibarlarını kurtarmak için ABD üslerine saldıracağı bilgisini kendilerine verdiğini belirten Trump, füzelerin isabet etmeyeceğinin garantisini de aldıklarını söylemişti.

İRAN’DAN ABD’YE: SİZİ VURACAĞIZ AMA İSABET ETMEYECEK

Donald Trump, 7 Kasım 2023’te yaptığı açıklamada İran ile ilgili tarihe geçen şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye. İran bir İHA’mızı düşürdüğünde İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Yakınlarda 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı. Generallere sordum, ‘Arkasındaki uçağı mı düşürdüler?’ ‘Hayır efendim, yapmadılar.’ dediler. ‘Bu ilginç.’ dedim. Ama İran’ı vurmamız gerekiyordu, o yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık ve eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım.

İranlılar bizi aradılar, ‘Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak.’ diyerek garanti verdiler. Söyledikleri gibi 18 füze atıyorlar, 5’i havada imha oluyor. Diğerleri üssün çevresine düşüyor...”