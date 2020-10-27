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Dünya İran yine şaşırtmadı!
Dünya

İran yine şaşırtmadı!

İran Meclisi Tahran Milletvekili Nizameddin Musevi, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:07:00 -
İran yine şaşırtmadı!

Azerbaycan ile aynı mezhepten ve dinden olduklarını, Ermenistan’ın da komşuları olduğunu dile getiren Musevi, “Azerbaycan ve Ermenistan savaşında hiçbir devleti desteklemek istemiyoruz ve savaşı doğru bulmuyoruz. Bence BM kararları bu konuda esas alınmalıdır. Bu konuda Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir komite kurulabilir” ifadelerini kullandı.

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