  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bina tamamen boşaltıldı! İstanbul’da okulda büyük panik

Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Take Off İstanbul'un açılışında konuşan Bakanı Kacır ‘Çalışmalarımız burada bitmeyecek’

Emevi Camii'nde tarihi an! Ahmed Şara'dan Rafizilere 'fetih' cevabı

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı

TCG Alemdar’ın görevindeki o ayrıntı! Derinlerdeki operasyonun arkasındaki güç konuşuluyor!

Batı’nın kullanışlı gazetecisi Nevşin Mengü'den ‘basın özgürlüğü’ masalı!
Gündem "Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!
Gündem

"Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye'nin dört bir yanındaki alışveriş merkezlerinden (AVM) gelen görüntüler, "bu memlekette yaşamak zor" ve "millet aç" propagandası yapanların tezlerini çürütecek cinsten. Sosyal medyada hızla yayılan bir video, ülkenin ekonomik durumu hakkındaki olumsuz söylemlere adeta bir yanıt niteliğinde.

Restoranlarda İğne Atılsa Yere Düşmüyor!

 

Görüntüleri kaydeden bir vatandaşın aktardığına göre, AVM'lerin yemek katları (food court) ve içerisindeki restoranlar ile kafeler adeta ağzına kadar dolmuş durumda. Mekanlarda bir tek boş masa bile bulunmazken, vatandaşlar yemek yiyebilmek için işletmelerin kapılarında uzun kuyruklar oluşturmuş.

 

 

Videoyu çeken şahsın sesli yorumları, durumun çarpıcılığını gözler önüne seriyor:

“Diyorlar ya bu memlekette yaşamak zor diye. Şimdi kuyrukları iyi izleyin. Hepsinin önünde sıra var. Boş masa yok. Bu ülkede kimse ‘AÇIM’ demesin. Öbür dünyada yeri olmaz.”

 

 

Bu görüntüler, özellikle sosyal medyada ve bazı siyasi çevrelerde sıklıkla dile getirilen "açlık" iddialarının, en azından AVM restoranları özelinde, gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlanıyor. Yemek yeme ve sosyalleşme mekanlarının bu denli yoğun olması, vatandaşın alım gücünün ve sosyal hayata katılımının yüksek olduğuna dair güçlü bir emare olarak değerlendiriliyor.

 

Bakan Bolat duyurdu: Alışverişte yeni dönem başlıyor!
Bakan Bolat duyurdu: Alışverişte yeni dönem başlıyor!

Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu: Alışverişte yeni dönem başlıyor!

Bakırköy'de indirim kuyruğu! AVM'nin önünde böyle beklediler!
Bakırköy'de indirim kuyruğu! AVM'nin önünde böyle beklediler!

Yerel

Bakırköy'de indirim kuyruğu! AVM'nin önünde böyle beklediler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum
Gündem

İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık destekleyen ekipte yer alan ve katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu dahil tutuklanan belediye başkanla..
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!
Gündem

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR Araştırma'nın verilerine dayanan son anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı. Siyasi partilerin gü..
İBB’nin tek derdi İmamoğlu olunca devlet harekete geçti! İstanbul'un tüm sorunlarını 'Bizim Mahalle' çözecek
Gündem

İBB’nin tek derdi İmamoğlu olunca devlet harekete geçti! İstanbul'un tüm sorunlarını 'Bizim Mahalle' çözecek

İstanbul'da biriken sorun ve ihtiyaçların çözümü için valilik eliyle Bizim Mahalle Güçlü Toplum Projesi başlatıldı. İlk olarak Beykoz'da hay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23