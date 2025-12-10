"Açım" Diyenlere Kapak Olacak Görüntüler: AVM'ler Tıklım Tıklım, Yemek Kuyrukları Uzuyor! Türkiye'de Boş Masa Krizi!

Restoranlarda İğne Atılsa Yere Düşmüyor!

Görüntüleri kaydeden bir vatandaşın aktardığına göre, AVM'lerin yemek katları (food court) ve içerisindeki restoranlar ile kafeler adeta ağzına kadar dolmuş durumda. Mekanlarda bir tek boş masa bile bulunmazken, vatandaşlar yemek yiyebilmek için işletmelerin kapılarında uzun kuyruklar oluşturmuş.

Videoyu çeken şahsın sesli yorumları, durumun çarpıcılığını gözler önüne seriyor:

“Diyorlar ya bu memlekette yaşamak zor diye. Şimdi kuyrukları iyi izleyin. Hepsinin önünde sıra var. Boş masa yok. Bu ülkede kimse ‘AÇIM’ demesin. Öbür dünyada yeri olmaz.”

Bu görüntüler, özellikle sosyal medyada ve bazı siyasi çevrelerde sıklıkla dile getirilen "açlık" iddialarının, en azından AVM restoranları özelinde, gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlanıyor. Yemek yeme ve sosyalleşme mekanlarının bu denli yoğun olması, vatandaşın alım gücünün ve sosyal hayata katılımının yüksek olduğuna dair güçlü bir emare olarak değerlendiriliyor.