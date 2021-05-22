İran yeni İHA'sına "Gazze" adını verdi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade'nin katılımıyla düzenlenen törende, İran Devrim Muhafızları'nın İHA ve Savunma alanında üç önemli ve stratejik savunma ve askeri kazanımı tanıtıldı.

Törende, "Gazze" insansız hava aracı (İHA), "9 Dey" karadan havaya füze sitemi ve "Kudüs" radar sistemi tanıtıldı.

"Gazze" İHA'sı, askeri ve savunmanın yanı sıra, sel ve deprem gibi doğal afetler sırasında izleme ve kurtarma operasyonları yapma kabiliyetine sahip.

"9 Dey" füze sistemi, yakın mesafeden Crouse, uçak bombaları ve diğer İHA'lar gibi çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyetine sahip.

"Kudüs" radar sistemi hızlı bir şekilde konuşlanma ve hareket etme yeteneğine sahip.





