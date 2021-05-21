İran ve Rusya arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

İran destekli Şii Fatimiyyun Tugayları ve Rus askerleri arasında Halep'te çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Halep'in doğu kırsalında İran'a bağlı Afgan uyruklu Şii milis tugayı Fatimiyyun'un bölge kamplarında bir kişiyi aradığını ve Rus kuvvetlerinin buna itiraz edince kampa baskın düzenlediklerini söyledi. Çatışmada bir Rus askeri öldü, iki asker yaralandı.

Baskın düzenleyen Şii milislerin 3'ünün ise yaralandığı bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda Halep'in doğusu ile Rakka'nın batısında İranlı Şii milisler ile Rus askerleri arasında bölgeyi kontrol etmek için irili ufaklı çatışmaların yaşandı.

İran ve Rusya'dan olayla ilgili resmi açıklama gelmedi.

Kaynak: star.com.tr