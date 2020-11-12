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Aktüel İran ve Iraklı iş insanları Hakkari'de kurulacak OSB'de yatırım yapmak istiyor
Aktüel

İran ve Iraklı iş insanları Hakkari'de kurulacak OSB'de yatırım yapmak istiyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "Burası başta kentimize olmak üzere bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Şu an bile yatırım yapmak isteyen İranlı ve Iraklı iş adamları var"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:48:35 -
İran ve Iraklı iş insanları Hakkari'de kurulacak OSB'de yatırım yapmak istiyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İran ve Iraklı iş insanlarının Yüksekova ilçesinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım yapmak istediklerini belirtti.

Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi yakınında 145 dönüm alanda kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için zemin etüt çalışması başlatıldı.

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve diğer ilgilerden bilgi aldı.

Köy sakinleriyle sohbet eden Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'nin kurulacağı alanda ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileriyle çalışmaları yerinde izlediklerini söyledi.

"Yatırım yapmak isteyen İran ve Iraklı iş adamları var"

Sondaj ve etüt çalışmalarının devam ettiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"İlerleyen zamanda haritalama, imar planını, alt yapısını, içme suyunu, kanalizasyonunu ve yolunu yapacağız. Hakkari'nin, Yüksekova'nın yanı sıra İran, Irak'ın yöneleceği bir sanayi bölgesi olacak. Burası başta kentimize olmak üzere bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Şu an bile yatırım yapmak isteyen İranlı ve Iraklı iş adamları var. Özellikle üretime ciddi katkı sağlayacak ve Hakkari'deki işsizlik sorununa çözüm olacak."

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca eşlik etti.

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