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Dünya İran ve Ermenistan arasında temas
Dünya

İran ve Ermenistan arasında temas

İran ile Ermenistan, Dağlık Karabağ krizinin ele alındığı bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 23:09:00 -
İran ve Ermenistan arasında temas

Ermenistan, sabah saatlerinde Azerbaycan'a hain bir saldırıda bulunarak ateşkesi resmen bozdu. Ermenistan'ın sivilleri şehit etmesinden sonra Azerbaycan karşı saldırıya geçti. Bunun üzerine Ermenilerin işgal ettiği topraklar, Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı.

Yaşananların ardından İran ve Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ krizinin ele alındığı bir görüşme yaptığı bildirildi.

Dağlık Karabağ görüşmesi

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre; İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ'da cephe hattında çıkan çatışmalar sebebi ile, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefonda görüştü.

Müzakere çağrısı yaptı

Görüşmede gelişmelerden duyduğu endişeyi belirten Muhammed Cevad Zarif, iki tarafı da sağduyuya ve ateşkese davet etti. Zarif, uluslararası yasalar ve hukuk çerçevesinde müzakerelere başlanılması çağrısında bulundu.

İran: Bütün olanaklarımızı seferber etmeye hazırız

Cevad Zarif, İran'ın müzakerelerin başlaması, ateşkes, barış ve huzur ortamının sağlanması için bütün olanaklarını seferber etmeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan ile de temas kurdu

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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