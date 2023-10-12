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Dünya İran ve BAE arasında Filistin görüşmesi
Dünya

İran ve BAE arasında Filistin görüşmesi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 09:20:00 -
İran ve BAE arasında Filistin görüşmesi

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Filistin'deki son durumlar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Filistin'deki gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre Abdullahiyan ile BAE'li mevkidaşı Al Nahyan arasındaki görüşmede, Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

İsrail tarafından Gazze'deki yerleşim yerlerinin, hastanelerin ve okulların bombalanması, elektrik ve su akışının kesilmesinin savaş suçu olduğunu belirten Abdullahiyan, bunun devam etmesi halinde durumun daha da kötüleşeceğini ve sorumlusunun da Tel Aviv yönetimi olacağını ifade etti.

Filistin için İslam ülkelerinin desteğinin önemini vurgulayan İran Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanması çağrısını yineledi.

Gazze'deki halkın korunması için ortak bir sesin gerekliliğini vurgulayan Al Nahyan da Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.
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Al Nahyan, İİT acil toplantı çağrısına ilişkin de Arap ülkelerini bilgilendireceğini aktardı.

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