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İran ürettiği İnsansız Hava Aracı "Keyan"ı tanıttı

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd:- "Keyan, gözetleme, keşif ve nokta atışlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı"- "Üretilen İHA, ülke sınırlarından çok uzak hedefleri de vurabilecek ve uzun süre havada kalabilecek"

01 Eylül 2019 Pazar 14:26
İran ürettiği İnsansız Hava Aracı "Keyan"ı tanıttı

TAHRAN (AA) - İran'ın ürettiği ve askeri amaçlı kullanılacak İnsansız Hava Aracı (İHA) "Keyan" tanıtıldı.

İran ordusu, başkent Tahran'da İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in katılımıyla gerçekleşen törende, askeri amaçlı "Keyan" adı verilen İHA'yı sergiledi.

Sabahiferd, burada yaptığı konuşmasında, "Keyan gözetleme, keşif ve nokta atışlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Üretilen İHA, ülke sınırlarından çok uzak hedefleri de vurabilecek ve uzun süre havada kalabilecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:26
  1. İHA
  2. iran
  3. İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd
  4. Keyan

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