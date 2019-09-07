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İran uranyum zenginleştirme için gelişmiş santrifüjler kullanmaya başlıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi:- "Araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladık. Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız" - "Uranyum zenginleştirme düzeyi hakkında bir yükümlülüğümüz bulunmuyor ancak şu anda uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye ihtiyacımız yok"- "Avrupa, nükleer anlaşmayı kurtarmak için fazla zaman kalmadığını bilmesi gerekiyor"

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:33
İran uranyum zenginleştirme için gelişmiş santrifüjler kullanmaya başlıyor

ANKARA (AA) - İran, ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının üçüncü aşamasında uranyumu yüzde 20'den fazla zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş santrifüjler kullanacaklarını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasını dün başlattığını duyurdu.

Üçüncü aşamada araştırma ve geliştirme taahhütlerini askıya aldıklarını ve uranyum zenginleştirme için gelişmiş IR4 VE IR6 santrfüjlerine gaz enjekte etmeye başladıklarını aktaran Kemalvendi, "Araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladık. Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." dedi.

İran'ın yüzde 20 ve ötesinde uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kemalvendi, "Uranyum zenginleştirme düzeyi hakkında bir yükümlülüğümüz bulunmuyor ancak şu anda uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye ihtiyacımız yok." diye konuştu.

- UAEA denetimlerini sürdürecek

Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını şeffaf bir şekilde sürdüreceğini vurgulayan Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer tesislerdeki denetimlerini kısıtlama kararı almadıklarını belirtti.

İran'ın, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmadaki dengeyi sağlamak için taahhütlerini azaltma kararı aldığını hatırlatan Kemalvendi, "Avrupa, nükleer anlaşmayı kurtarmak için fazla zaman kalmadığını bilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.




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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:33
  1. iran
  2. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi
  3. nükleer anlaşma

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