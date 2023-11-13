İran-Türkiye sınırında deprem! Ağrı, Iğdır ve Van'dan hissedildi

Türkiye ve İran sınırına yakın bir yerde bulunan İran'ın Maku kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 25 kilometre mesafede gerçekleşti. Deprem, Ağrı'nın yanı sıra Iğdır ve Van'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre İran'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ağrı, Iğdır ve Van'dan da hissedildi.

Van, Ağrı ve Iğdır'dan hissedildi

Saat 17.58'de meydana gelen ve merkez üssü İran olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Ağrı, Iğdır ve Van'da da sarsıntıya neden oldu.

Türkiye'ye 25 km mesafede gerçekleşti

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AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü, İran'ın Türkiye sınırına yakın noktasında bulunan Maku kentinin kuzeyi olarak rapor edildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin Türkiye sınırına mesafesi ise 25 kilometre olarak ölçüldü.