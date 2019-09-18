İran tüm dünyaya seslendi! ‘Bu saldırı bir uyarı olarak yapıldı’
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.18 Eylül 2019 Çarşamba 12:40
Aramco tesislerine yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının bir 'uyarı' olarak yapıldığını söyledi.
Ruhani, Yemenlilerin Suudi petrol tesislerine saldırısının bir 'uyarı' olarak yapıldığını söyledi.
İran lideri ayrıca bölgede çatışmayı başlatanın ABD ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri olduğunu söyledi.
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