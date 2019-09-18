İran tüm dünyaya seslendi! ‘Bu saldırı bir uyarı olarak yapıldı’

Aramco tesislerine yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamada bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının bir 'uyarı' olarak yapıldığını söyledi.

Ruhani, Yemenlilerin Suudi petrol tesislerine saldırısının bir 'uyarı' olarak yapıldığını söyledi.

İran lideri ayrıca bölgede çatışmayı başlatanın ABD ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri olduğunu söyledi.