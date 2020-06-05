İran, Trump'ın teklifine nükleer anlaşmaya dönme çağrısıyla yanıt verdi

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yeni anlaşma" teklifi üzerine, nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile İran arasında gerçekleştirilen tutuklu takasına ve Trump'ın yeni anlaşma teklifine değindi.

Trump yönetimindeki bazı yetkililerin aksi yöndeki çabalarına rağmen "insani takas" gerçekleştirmeyi başardıklarını belirten Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğinizde zaten bir anlaşmamız vardı. İran ve anlaşmanın diğer tarafları masayı asla terk etmedi. Şimdiye kadar birçoğu kovulan danışmanlarınız ise aptalca bahisler oynadı. Bu durumu ne zaman düzeltmek istediğinize karar vermek size bağlı."

İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı dün eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı. Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a teşekkür ederek, iki ülke arasında anlaşmanın mümkün olduğunun görüldüğünü belirtmişti.

Trump bir sonraki mesajında da İran'a yeni bir anlaşma önerisinde bulunarak, "Büyük bir anlaşma yapmak için ABD seçimlerini beklemeyin. Ben kazanacağım. Şu anda daha iyi bir anlaşma yapabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.











