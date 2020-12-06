İran, Trump sonrasına hazırlanıyor

Münübe Yılmaz

İranlı yetkililer, Petrol bakanlığına Biden ile birlikte ülkelerine olan yaptırımların kalkacağını düşünerek, daha fazla petrol satabilmek için üretimi artırma kararı aldı. Daha fazla petrol üretimi ve satışı için hazırlık yapılması talimatı veren yetkililer, 3 ay içerisinde hazırlıkların tamamlanmasını talep etti. ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden’in göreve gelmesiyle İran’a yönelik ambargoların gevşetilmesini bekleyen yetkililer, İran’ın daha fazla petrol satabilmesini hedefliyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise ülkesinin daha hızlı bir biçimde petrol üretebilmesi için hazırlık yaptığını ifade ederek “Petrol Bakanlığı, önümüzdeki 3 ay içerisinde, mümkün olan kapasiteye uygun şekilde üretim ve satış için gerekli hazırlığa yönelik adımları atacak” dedi. Hali hazırda günlük petrol ihracatı 300 bin varilin altın olan İran, petrol üretiminde günde 2,8 milyon varille 2018 yılında zirve yapmıştı. 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden, İran’a uygulanan yaptırımlar ile ilgili, İran’ın anlaşma şartlarına uyması halinde ABD’nin nükleer anlaşmaya geri döneceğini söylemişti.