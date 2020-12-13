İran tarafı ortamı iyice gerdi! Saldırı ihtimali iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okudu. Erdoğan'ın okuduğu dizeler ise İran tarafını rahatsız etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu şiiri kast ederek "Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş! O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Türkiye'den ise Tahran yönetiminden yükselen seslere sert tepki geldi.

İran tarafından gelen skandal açıklamalar sonrası ortam iyice gerildi. İlişkilerin gerilmesi ve ülkede Türkiye'ye karşı yapılan algı operasyonları sonrası Tahran yönetimine yakın olan bir gazetede dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.

İslam Cumhuriyeti gazetesinde Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı konusunda yetkilileri uyaran bir habere imza atıldı.

Tahran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İslam Cumhuriyet’i gazetesi Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'ne saldırı olasılığı konusunda yetkilileri uyardı. İranlılar Devrimden bu yana elçiliklere saldırıları bir gelenek haline getirmiş bulunuyor. Tahran'ın sicili bu konuda kabarık zaten" dedi.