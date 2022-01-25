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Dünya İran, suçüstü yakaladığı Fransız casusun cezasını kesti
Dünya

İran, suçüstü yakaladığı Fransız casusun cezasını kesti

İran'da Mayıs 2020'den bu yana tutuklu bulunan Fransız vatandaşı Benjamin Briere, "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:04:00 - 2022-01-25 23:05:47
İran, suçüstü yakaladığı Fransız casusun cezasını kesti

Fransız vatandaşı Benjamin Briere'nin avukatı Philippe Valent, Fransız basınına yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki müvekkilinin İran'daki bir mahkeme tarafından "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 8 yıl ve İran'a karşı "propaganda" suçundan 8 ay hapis cezalarına çarptırıldığını söyledi.

Briere, Mayıs 2020'de İran'daki bir parkta drone kamerasıyla yasak alanda görsel aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentindeki Vakilabad hapishanesinde tutulan Briere, Aralık 2021'de tutukluk şartlarını protesto etmek için açlık grevi başlatmıştı.

Briere'nin kız kardeşi Blandine, 14 Ocak'ta BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, kardeşinin "keyfi bir karar" nedeniyle tutuklandığını ifade etmişti.

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