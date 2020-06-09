İran siyasetinde "muhafazakar gençleştirme" örneği: Muhtemel cumhurbaşkanı adayı Kalibaf

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA MELİH AHISHALI - İran'da şubat ayında düzenlenen genel seçim sonucunda meclis aritmetiği muhafazakarlar lehine değişirken, meclis başkanlığı koltuğuna oturmasıyla "siyasette gençleştirme"ye imkan veren Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) eski komutanlarından muhafazakar siyasetçi Muhammed Bakır Kalibaf'ın gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceği belirtiliyor.

Reformist adayların, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından adaylıklarının reddedilmesiyle meclise yol bulamadıkları genel seçimlere katılım oranı, ülke genelinde yüzde 40, başkent Tahran'da yüzde 20 seviyelerinde kalmıştı. Katılım oranının çok düşük seviyelerde olması sistem sorununu açığa çıkarırken, mecliste muhafazakarların ezici çoğunluğu kazanması, ülke lideri Ali Hamaney'in elini güçlendirmiş gibi görünüyor.

Son yıllarda İran'a damgasını vuran Laricani kardeşler, aktif siyasetten bir bir uzaklaştırılırken, ılımlı muhafazakar Ali Laricani'den (63) boşalan Meclis Başkanlığı koltuğuna asker kökenli aşırı muhafazakar Kalibaf'ın (58) oturması, ülkedeki ılımlı muhafazakarları ve reformistleri tedirgin ediyor.

AA muhabirine konuşan Milli Mezhebi Hareketi Şura Üyesi Taki Rahmani, Kalibaf'ın meclis başkanlığına getirilmesiyle DMO'nun etkinliğinin artacağını düşünüyor.

Rahmani, "Müesses nizam Ali Laricani yerine Kalibaf'ı getirerek meclis başkanlığı makamında gençleştirme yaptı. Tüm ülke ekonomisini ele geçirmeye çalışan DMO'nun temsilcisi Kalibaf, ülke lideri Ali Hamaney'in sözünden dışarı çıkmayan, iş bitirici bir siyasetçidir." dedi.

Kalibaf'ın Tahran Belediye Başkanlığı sürecine ait kabarık yolsuzluk dosyalarının bulunduğunu öne süren Rahmani, "Tahran Belediyesi'nde 25 bin kişi istihdam edilmesi gereken Kalibaf döneminde 70 bin kişi işe alındı. Kalibaf, belediyeye yakın taşeron firmalar aracılığıyla kaçakçılık lobileri oluşturdu." ifadelerini kullandı.

- Kalibaf'la Ruhani arasındaki ihtilaf

Kalibaf'ın, Direniş Cephesi ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen muhafazakar milletvekillerin muhalefetine rağmen, DMO komutanları ve bu gruba yakın medya organlarının desteğiyle meclis başkanlığı seçimini kazandığını dile getiren Rahmani, "Kendisine en ufak muhalefeti kabul etmeyen Hamaney, devletin en üst makamları olan cumhurbaşkanlığı ve meclis başkanlığını yapan kimselerin kendi ofisinde çalışan memurlar gibi olmasını istiyor. İran Meclisi'nde bu göreve uygun isim Kalibaf'dı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle Kalibaf'ın şahsi olarak aralarının iyi olmadığını öne süren Rahmani, buna rağmen uyumlu çalışacaklarını savundu.

Rahmani, "Her iki makam da ülke lideri Hamaney'in baskı, gözetim ve kontrolünde olduğu için aralarındaki ihtilaf çok açığa çıkmayacaktır. İkisi arasında kontrollü gerginlik olacaktır. Cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına 1 sene kalan Ruhani, sistemle ters düşmek istemeyecektir." dedi.

Hamaney'in ülke yönetiminde reformistlere yer vermediğini belirten Rahmani, "Eğer reformistler yönetim kademelerinde yer alamaz ve kendilerini siyasi olarak ifade edecek alanlar bulamazlarsa, İran'da siyaset donar, git gide kötüleşen ekonomiyle birlikte bu durum sokak gösterileri ve protestoları tetikler." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'nin yardımcısı olarak görev yapan Muhammed Cevad, bir dönem Yargı Erki Başkanlığı yapan Sadık ve İran Radyo-Televizyon Kurumu Başkanlığı ve 12 sene İran Meclis Başkanlığı makamlarında bulunan Ali Laricani kardeşlerin aktif siyasetten uzaklaştırılmalarıyla ilgili soruyu Rahmani şöyle cevapladı:

"Laricanilerin uzun yıllar ülkenin üst makamlarında yer almaları Hamaney için tehlike oluşturabilirdi. Bu nedenle Laricani ailesi güce sahip olmamalıydı. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Hamaney'e güç yetiremediği için Laricanileri hedef almıştı. Her ne kadar Laricani kardeşlerin Ahmedinejad'la arası iyi olmasa da kendi aralarında görüş farklılıkları vardı. Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin Cumhurbaşkanı Ruhani'yle arası iyi değildi buna rağmen eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin arası Ruhani'yle iyiydi. Onu bir çok konuda destekledi. Ruhani, gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ali Laricani'yi destekleyebilir."

- "Kalibaf, Hamaney tarafından desteklendi"

İranlı siyaset uzmanı Rıza Alicani, Kalibaf'ın yolsuzluk dosyalarına rağmen asker kökenli olması nedeniyle Hamaney tarafından desteklendiğini öne sürdü.

Alicani, "Hamaney geçen günlerde yaptığı bir konuşmada, yönetim kademelerinde gençleri görmek istediğini, gençlerden kastının yaş değil, hızlı iş gören insanlar olduğunu söylemişti. Hamaney'in DMO komutanlarına yakınlığı bilinir. Kalibaf, yolsuzluk dosyalarına rağmen Hamaney tarafından desteklendi ve buna bağlı olarak Yargı Erki söz konusu iddialara kulak tıkadı." dedi.

Kalibaf'ın geçen dönemlerde bir kaç kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğuna işaret eden Alicani, "Kalibaf geçenki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek almak için dağıttığı paralar ve lobi çalışmaları nedeniyle birçok muhafazakar grup tarafından sevilmiyor. Buna karşın asker kökenli olması nedeniyle Hamaney tarafından gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak desteklenebilir." ifadelerini kullandı.

- Ruhani'nin muhafazakar meclisle sınavı

Bir önceki mecliste, sayıca ağırlığı olan reformistlerin Ruhani hükümetine destek verdiğini hatırlatan Alicani, muhafazakarların çoğunluğu ele geçirdiği yeni mecliste, Ruhani hükümetine sert muhalefet yapılmasının beklendiğini söyledi.

Alicani, "21 Şubat'ta düzenlenen genel seçim sonucunda 11'inci dönem İran Meclisi aritmetiği yüzde 90 muhafazakar ve yüzde 10 bağımsız veya reformistlerden oluştu. Muhafazakarlardan Direniş Cephesi ve diğer bazı gruplar Ruhani'ye şiddetle karşı çıkmalarıyla tanınıyor. Hamaney, Ruhani'nin bir miktar hırpalanmasına izin verse de sistemin zarar görmemesi için aşırı karşıtlıklara müsade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Laricani kardeşlerle ilgili olarak Hamaney'in bu konuda devrim lideri Humeyni'ye muhalefet ettiğine işaret eden Alicani, şunları kaydetti:

"Humeyni, Laricanilerin babası hakkında olumlu düşüncelere sahip değildi. Haşimin oğullarının önemli makamlara getirilmesini istemiyordu. Fakat Humeyni'nin ardından Hamaney, Laricani kardeşlere fırsat verdi. Ali Laricani, Hamaney'e itaat etmesiyle ön plana çıkıyordu. Hamaney'den sonra Rehberiyet makamına geçebilecek isimler arasında yer alan Sadık Laricani hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı, böylece itibarı zedelendi."