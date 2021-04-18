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Dünya İran, Sırbistan'la anlaştı
Dünya

İran, Sırbistan'la anlaştı

İran ile Sırbistan iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:09:00 -
İran, Sırbistan'la anlaştı

İran ile Sırbistan, karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi öngören mutabakat zaptı imzaladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Zarif ve Selakoviç yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi meselesini ele aldı.

Görüşmenin ardından iki ülkenin karşılıklı ortak çıkarları geliştirmeyi, egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine riayet etmeyi içeren mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

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