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Dünya İran savaş için harekete geçti! Seçtikleri isim büyük provokasyon
Dünya

İran savaş için harekete geçti! Seçtikleri isim büyük provokasyon

İran ordusu, Azerbaycan'a karşı büyük bir provokasyona imza atarak "Hayber Fatihleri" Tatbikatına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 12:25:00 -
İran savaş için harekete geçti! Seçtikleri isim büyük provokasyon

İran ordusu, "Hayber Fatihleri" isminin verildiği askeri tatbikatın ülkenin kuzeybatı bölgesinde Azerbaycan sınırında başladığını duyurdu.

Tesnim'in haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, dün tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, tatbikata zırhlı ve topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopterin katılacağını ifade etmişti.

Azerbaycan sınırında 'savaşa hazırlık' tatbikatı

Tatbikatın bölgede askeri birliklerin savaşa hazırlığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirileceğini dile getiren Tuğgeneral Haydari, "Silahlı Kuvvetlerin bu bölgede ve ülkenin diğer noktalarında gerçekleştirdiği tatbikatlar, kesin bir planlama doğrultusunda silah ve teçhizatların test edilmesini, İran'ın sınırları ve topraklarındaki her noktada savaşa hazırlığın değerlendirilmesini hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Tatbikat ismiyle ilgili flaş iddia

İran, Azerbaycan sınırında yapacağı tatbikat için seçtiği ‘Hayber' isminin geçmişte Müslümanlarla Yahudiler arasında yaşanan bir savaşa ait olduğu iddia edildi.

 

 

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Yorumlar

Europe

İran hiç bir zaman Müslümanların safında yer almamıştır, nerede bir Haçlı oyunu ve çıkarı olursa ıran çaktırmadan oyunlarla zionistlerin Haçlıların çıkarlarını korumuştur.
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Ötüken Birligi Partisi

IRAN YAHUDI DEVLETIDIR. TÜM PERSLER ISRAILIN KUKLASIDIR. KAHROLSUN IRAN. YASASIN TAM BAGIMSIZ GÜNEY AZERBAYCAN.
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