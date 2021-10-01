İran savaş için harekete geçti! Seçtikleri isim büyük provokasyon

İran ordusu, "Hayber Fatihleri" isminin verildiği askeri tatbikatın ülkenin kuzeybatı bölgesinde Azerbaycan sınırında başladığını duyurdu.

Tesnim'in haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, dün tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, tatbikata zırhlı ve topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopterin katılacağını ifade etmişti.

Azerbaycan sınırında 'savaşa hazırlık' tatbikatı

Tatbikatın bölgede askeri birliklerin savaşa hazırlığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirileceğini dile getiren Tuğgeneral Haydari, "Silahlı Kuvvetlerin bu bölgede ve ülkenin diğer noktalarında gerçekleştirdiği tatbikatlar, kesin bir planlama doğrultusunda silah ve teçhizatların test edilmesini, İran'ın sınırları ve topraklarındaki her noktada savaşa hazırlığın değerlendirilmesini hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Tatbikat ismiyle ilgili flaş iddia

İran, Azerbaycan sınırında yapacağı tatbikat için seçtiği ‘Hayber' isminin geçmişte Müslümanlarla Yahudiler arasında yaşanan bir savaşa ait olduğu iddia edildi.