İran saldırıyı resmen duyurdu! "Siyonist rejim düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef alındı"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’deki hedeflere yönelik kapsamlı İHA ve füze operasyonu düzenledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam’daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." dedi.
Kaynak: AA
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