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Siyaset

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: “Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz”

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, ülke genelinde Korona virüs vakalarının düşmeye başladığını söyledi.

2020-04-23 13:35:45 -
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: “Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz”

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, ülke genelinde Korona virüs vakalarının düşmeye başladığını söyledi.


İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Ahvaz kentinde bir sağlık merkezi ziyareti sonrası konuştu. İran Sağlık Bakanı Yardımıcı Herirçi, ülke genelinde sağlık taramalarının devam ettiğini belirterek, “Bazı eyaletlerde sağlık taramalarımız yüzde 80 ve yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Bu sayede korona virüs vakalarını daha kesin ve hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz” dedi. Ülke genelinde Korona virüs vakalarında düşüş yaşandığını belirten Herirçi, “Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz” ifadesini kullandı.


Son 24 saat içerisinde Korona virüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke genelinde bin 30 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

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