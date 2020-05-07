İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: “Covid-19 hastalarını teşhiste yöntem değişikliği yaptık”

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, korona virüsle mücadelede az belirti gösterenler ile hiç belirti göstermeyenleri ayırdıklarını söyleyerek “Covid-19 hastalarını teşhiste yöntem değişikliği yaptık” dedi.

Başkent Tahran’da bulunan İmam Humeyni Hastanesini ziyareti sırasında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Covid-19 hastalarını teşhis yönteminde değişikliğe gittiklerini söyleyerek, “Covid-19 hastaları ile teması olanlar üzerinde de test yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda sadece hastanelerde yatan hastalar üzerinde test yapıyorduk. Artık az belirti gösterenler üzerinde de test yapıyoruz ve onları izole ediyoruz” dedi.

Halktan hastanelerin güvenliğinden endişe duymamaları gerektiğini belirten Herirçi, kalp hastalığı, kanser ve şeker gibi hastalıkları olanların tedavilerini aksatmamaları gerektiğini söyleyerek, “Eğer diğer hastalıkların tedavisi geciktirilirse virüsün yayılma hızı artar” dedi.

Ülke genelinde Covid-19 vakalarında düşüş olduğunu ancak bazı eyaletlerde son günlerde artış olduğunu ifade eden Herirçi, “Son günlerde artışın yaşandığı eyaletlerde salgın geç başladı. Bu yüzden bu eyaletlerde artış oldu. Ancak ülke genelinde düşüş devam ediyor” ifadelerini kullandı.