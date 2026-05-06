SON DAKİKA
Gündem
Komşusu parmağını ısırarak kopardı: Onu çok severdim!

Komşusu parmağını ısırarak kopardı: Onu çok severdim!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İsmail Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, komşusu A.E.'nin (47) ısırması sonucu koptu. Hastanede yerine dikilen parmak kangrene çevirince kesildi. Olay hakkında konuşan Bozdağ, “Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı anlamadım” dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cüneyde Mahallesi'nde yaşanan olayda İsmail Bozdağ, beraber otobüsten inip yaşadıkları apartmanın asansörüne bindiği komşusu A.E.'nin saldırısına uğradı. Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, A.E. tarafından ısırılarak koparıldı.

Bozdağ, başka bir komşusu tarafından kopan parmağıyla birlikte hastaneye götürüldü. Bozdağ'ın yerine dikilen parmağı tutmayınca ampute edildi. Bozdağ'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ONU ÇOK SEVERDİM, O DA BENİ SEVERDİ

Yaşadıklarını anlatan İsmail Bozdağ, "Aynı otobüsle çarşıdan geliyorduk. Otobüsten inip apartmanda aynı asansöre bindik. Asansör kendi katına gelince kapı açıldı, inmedi. İnmeyince de ben, ‘Niçin inmedin?’ dedim. ‘Sana ne’ deyip bana yumrukla vurunca asansörün içinde kapışmaya başladık.

O ara elimi ısırdı. Parmağımı koparana kadar bırakmadı. Bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekti. Parmağım kopmuştu. Sonra komşum Ali’den yardım istedim. Beni hastaneye götürdü, orada diktiler ama tutmadı. Kangrene çevirdi. Parmağımı kestiler. Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım” dedi.

 

