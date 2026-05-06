İbrahim Saraçoğlu elma kalbi güçlendiriyor, cildi ışıl ışıl yapıyor diyor... Gece içerseniz uyku getirir

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiye ettiği kayısı ve elma maskesi! Kayısı içerdiği beta karoten ve antioksidan sayesin de elma ise cilt üzerinde yatıştırıcı etkisi ile öne çıkıyor.Bu iki meyve de birlikte kullanıldığı zaman hem nem hem de parlaklık veriyor. Bu ikili özellikle cildinde kuruluk ve cansızlık yaşayanlara destek sağlıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan cildi parlatan ışıl ışıl doğal maske tarifi Elma kabukları ve kalın doğranmış kayısı karışımı cilde tazelik ve parlaklık kazandırıyor. Maske için kullanacağımız malzemeler ise oldukça basit ve kolay temin edilebiliyor. Bir adet sert ve ekşi olmayan, orta boy bir elmayı ve dört adet set kayısı. Bir adet orta boy elmanın kabuklarını ince bir şekilde soyun. Maske için önemli olan elma. Dört adet sert kayısıyı da 1,5 cm kalınlığında doğrayın. Ancak kayısının içerisinde bulunan çekirdeğinin etrafında olan yumuşak dokuyu sakın almayın. ce olarak soyulan elma kabukları ile soyulmuş dört adet kayısıyı beraber bir şekilde küçük bir kapta ve az bir su ile kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde beş dakika kaynatın. Kaynatılan malzemeler lapa şeklinde olması gerekiyor. Lapa haline gelmesi için çatal yardımı da alabilirsiniz. Lapanın çok cıvık olmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Beş dakika olan lapa süresinde az az su ilavesi de yapabilirsiniz. Dolan süre sonunda maskenin ılıması için beklenir. Elma kabuğu ve kayısı ile hazırlanan bu maske yapılışının ardından ılımaya bırakılır. Ilıtan maske iki parmak yardımıyla alına, burna ve yüze çok hafif bir şekilde uygulanması gerekir. Burada önemli olan bir diğer konu ise fazla baskı yapılmadan sürülmesi gerekir. Sürülen maske en az yirmi en çok ise otuz dakika bekletilir. Daha sonra yüz sadece su ile durulanır ve çok baskı olmadan kurulama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemi hafta da bir kez uygulamanız yeterli olabilir.