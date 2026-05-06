  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK kurşun sıkarken ittifak yapmışlardı: MHP’den Dervişoğlu'na jet cevap Hani ABD ve Rusya düşmandı! Trump vurdu Putin kazandı Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı Devlet dairelerinde kuyruk var! Yeni Suriye Kürtlere de umut oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Almanya ABD’ye yalvardı: 'Bizi korumanıza ihtiyacımız var' Katil İsrail ordusu binlerce askerin bilgilerini saklıyor Hem leşlerini hem delilerini gizliyorlar Milli Muharip Uçak KAAN için imzalar atıldı AK Partili vekil sosyal medyaya damga vurdu! Köpek sorunu için müthiş tespitler Tarihi seviye! Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor
Dünya CNN'in kurucusu Ted Turner öldü
Dünya

CNN'in kurucusu Ted Turner öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CNN'in kurucusu Ted Turner öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen medya kuruluşu CNN kanalının kurucusu Ted Turner, 87 yaşında öldü.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşu CNN kanalının kurucusu ve televizyon haberciliğinde 24 saat kesintisiz yayın anlayışını hayata geçiren Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Medya sektörünün önemli isimlerinden Turner, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Medya kariyerine 24 yaşında başlayan Turner, 1 Haziran 1980'de "dünyada 24 saat kesintisiz" haber yayını yapan ilk televizyon kanalı CNN'i kurarak, medya sektöründe" çığır açtı.

O dönemde günün belirli saatlerinde yayın yapan haber kanalları için oldukça yenilikçi bulunan bu konsept, daha sonra dünya çapında benimsenmeye başlandı.

 

CNN'i "hayatının en büyük başarısı" olarak nitelendiren Turner, 1996'da kanallarını daha önce "Time Warner" adıyla faaliyet gösteren Warner Bros. Discovery'e (WBD) sattı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından, Turner'ın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, CNN kanalının, bugün Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu savundu.

Trump, Turner'ın yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Trump'tan "bombardımanın tekrar başlar" tehdidi
Trump'tan "bombardımanın tekrar başlar" tehdidi

Dünya

Trump'tan "bombardımanın tekrar başlar" tehdidi

ABD’de Kongre üyeleri kazan kaldırdı Çember daralıyor
ABD’de Kongre üyeleri kazan kaldırdı Çember daralıyor

Dünya

ABD’de Kongre üyeleri kazan kaldırdı Çember daralıyor

İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır
İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır

Gündem

İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23