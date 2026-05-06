Değerler sınırın çok altında: Elektrikli araçlarda radyasyon iddiası çürüdü

SAYILAR NE SÖYLÜYOR: VÜCUT İÇİN TEHLİKE YOK: ADAC'a göre, bu koşullar altında bir insan vücudunda gerçekten ortaya çıkacak elektrik alanları ve akım yoğunlukları, önerilen güvenlik limitlerinin çok altında kaldı. Önemli bir detay ise, en yüksek değerlerin baş bölgesine yakın yerlerde değil, ayak boşluğunda ölçülmesi oldu. Başka bir deyişle, kabin içinde hücrelerinizi, sinirlerinizi veya kalp pillerini etkileyecek düzeyde endişe verici hiçbir şey gerçekleşmiyor. Araştırmanın sürpriz bulgularından biri, günlük hayatta sıkça kullandığımız bir özellikle ilgiliydi: Isıtmalı koltuklar. Çalışma, sadece elektrikli ve hibrit araçlarda değil, test edilen tek içten yanmalı modelde bile en güçlü elektromanyetik okumaları ısıtmalı koltukların ürettiğini gösterdi. Ancak bu durumda bile ölçülen değerler tehlikeli seviyelerin çok uzağındaydı. En belirgin değişimler, elektrikli tahrik üniteleri ve kablolarının yakınındaki ayak boşluğunda yaşandı; baş ve gövde bölgelerinde ise neredeyse hiçbir aktivite kaydedilmedi.