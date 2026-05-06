Değerler sınırın çok altında: Elektrikli araçlarda radyasyon iddiası çürüdü
Kapsamlı ölçümler, elektrikli araçlardaki elektromanyetik alan seviyelerinin sanılanın aksine içten yanmalı motorlu araçlara göre daha düşük olduğunu ve sürücüler için risk oluşturmadığını ortaya koydu.

Büyük bir batarya paketinin üzerinde seyahat etmenin, yolcuları sessiz sedasız birer insan antenine dönüştürüp dönüştürmediği, elektrikli araç teknolojisine geçiş yapan pek çok kişinin aklını kurcalayan bir soru. Neyse ki, bu endişelere cevap veren yeni bir çalışma geldi. Sonuçlar, elektrikli otomobillerin bazı çevrelerin iddia ettiği gibi gizli radyasyon odaları olmadığını gösteriyor. Almanya merkezli otomobil kulübü ADAC’ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği kapsamlı araştırması, elektrikli araçlardaki sürücü ve yolcuların çok düşük seviyede elektromanyetik alanlara (electrosmog) maruz kaldığını ortaya koydu. Aslında, elde edilen veriler elektrikli araçların diğer modern araçlardan daha tehlikeli olmadığını ve hatta bazı durumlarda içten yanmalı motora sahip geleneksel otomobillerden bile daha az elektromanyetik aktivite yaydığını gösteriyor.

ADAC NEYİ TEST ETTİ: GERÇEKÇİ SÜRÜŞ KOŞULLARI: Almanya Federal Radyasyondan Korunma Ofisi tarafından sipariş edilen bu araştırmada, on bir elektrikli otomobil ile birlikte birkaç hibrit ve bir adet geleneksel benzinli model test edildi. ADAC mühendisleri, araçlar sürülürken ve şarj edilirken manyetik alanların gerçekçi koşullar altında ne kadar güçlendiğini görmek istedi. Bu amaçla bir koltuk mankenine on farklı prob yerleştirildi ve manken en az iki farklı oturma pozisyonunda hareket ettirildi. Araştırmacılar, ölçülen değerlerin bilim insanlarının riskli kabul ettiği eşiklere yaklaşıp yaklaşmadığını belirlemeye çalıştı. Yolda yapılan testler sırasında, sert hızlanma ve frenleme anlarında veya elektrikli bileşenler devreye girdiğinde manyetik alan gücünde kısa süreli yükselmeler gözlemlendi. Ancak bu zirveler, yüksek voltajlı devrelere ve elektrik motorlarına dayanan bir araçta alışılmadık bir durum oluşturmuyor.

SAYILAR NE SÖYLÜYOR: VÜCUT İÇİN TEHLİKE YOK: ADAC'a göre, bu koşullar altında bir insan vücudunda gerçekten ortaya çıkacak elektrik alanları ve akım yoğunlukları, önerilen güvenlik limitlerinin çok altında kaldı. Önemli bir detay ise, en yüksek değerlerin baş bölgesine yakın yerlerde değil, ayak boşluğunda ölçülmesi oldu. Başka bir deyişle, kabin içinde hücrelerinizi, sinirlerinizi veya kalp pillerini etkileyecek düzeyde endişe verici hiçbir şey gerçekleşmiyor. Araştırmanın sürpriz bulgularından biri, günlük hayatta sıkça kullandığımız bir özellikle ilgiliydi: Isıtmalı koltuklar. Çalışma, sadece elektrikli ve hibrit araçlarda değil, test edilen tek içten yanmalı modelde bile en güçlü elektromanyetik okumaları ısıtmalı koltukların ürettiğini gösterdi. Ancak bu durumda bile ölçülen değerler tehlikeli seviyelerin çok uzağındaydı. En belirgin değişimler, elektrikli tahrik üniteleri ve kablolarının yakınındaki ayak boşluğunda yaşandı; baş ve gövde bölgelerinde ise neredeyse hiçbir aktivite kaydedilmedi.

PEKİ YA ŞARJ EDERKEN? Araçları şarj etmek de radyasyon seviyelerinde büyük bir fark yaratmadı. AC şarj (yavaş şarj), seans başladığı anda fişin etrafında daha güçlü okumalar oluşturdu, ancak bu seviyeler de tüm kılavuzların güvenli kabul ettiği aralıkta kaldı. İlginç bir şekilde, daha yüksek güç çıkışına sahip olmasına rağmen DC hızlı şarj, yavaş AC şarjdan bile daha zayıf alanlar üretti.

