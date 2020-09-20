İran resti çekti: Kesin bir cevap alırsınız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada sert mesajlar verdi.

"Kesin bir cevap alırsınız"

Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırımlarını geri getirmede başarısız olduğunu söyleyerek ABD'nin, zorbalık ile muamele etmesi durumunda kendilerinden kesin bir cevap alacağını bildirdi.

"ABD 3 kere başarısız oldu"

Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlarla ilgili yaptığı konuşmasında, ABD'nin son bir ay içinde kendi gücünün merkezi olarak gördüğü BMGK'da İran'a karşı 3 kez başarısızlığa uğradığını vurguladı.

Ruhani, ABD'nin zorbalıkla muamele etmesi ve BMGK kararlarını pratikte uygulaması halinde kesinlikle kendilerinden kesin bir yanıt alacağını belirtti.

"Kimse ABD'nin yanında değil"

İran Cumhurbaşkanı, Amerika'nın bütün süreçlerde yenilgiye uğradığını ve uluslararası camiadan olumsuz cevap aldığını, geleneksel müttefiklerinin bile yanında olmadığını söyledi.

"Bizi tahrik ettiler ancak olmadı"

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldığı günden beri kısa sürede Avrupa Birliği'nin (AB) yanına çekeceğini ve İran'ın atacağı adımlar ile yaptırımları geri getirmek için eline bahane vereceğini düşündüğünü ifade eden Ruhani, İran'ı bunun için tahrik ettiklerini ancak olmadığını bildirdi.

Ruhani, bugün İran'ın diplomasi tarihi için unutulmayacak bir gün olduğunu kaydederek, ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskısının, hukuki ve siyasi alanda ABD'nin maksimum yalnızlaşmasına dönüştüğünü kaydetti.

İran'a karşı olan tek yolun, halkının hukukuna saygı olduğunu vurgulayan Ruhani, kendilerine karşı zorbalıkla muamele etmek isteyenlerin başarısız olacağını ve ABD'nin bugün kesin olarak yenilgiye uğradığını belirtti.

İran'dan teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'a silah satışını önleme yönündeki çabalarında da başarısız olduğunu sözlerine ekledi ve kendilerine destek olan Çin, Rusya, AB ülkeleri ve BMGK'nın 13 üyesine teşekkürlerini iletti.

Ruhani, nükleer anlaşmada kalan 5 ülkeye de seslendi ve taahhütlerine bağlı kalmaları durumunda kendilerinin de taahhütlerine bağlı kalacakları yönündeki çağrısını tekrarladı.

"Onlar dönerse biz de döneriz"

Nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya almalarının sebebinin 4+1 ülkelerinin ekonomik alanda kendilerine olumsuz yanıt vermesi olduğunu ifade eden Ruhani, siyasi ve hukuki alanda iyi bir tavır gösterdiklerini ancak ekonomik alanda adım atmadıkları veya atamadıkları için kendilerinin de nükleer anlaşmadaki vaadlerini azalttığını, onların taahhütlerine dönmesi halinde, kendilerinin de döneceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, İran'la yapılan nükleer anlaşma çerçevesinde BMGK'ca yürürlükten kaldırılan yaptırımları tekrar hayata geçirdiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın nükleer anlaşmada yer alan yükümlülüklere uymadığını ileri sürmüş, gösterilen tavizlerin tarih boyunca bu gibi rejimleri güçlendirdiğini söylemişti.

ABD'li Bakan Pompeo, BMGK'nın 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlarında yer alan bütün yaptırımları yürürlüğe koyacaklarını bildirmişti.

Müzakere yolunu tercih etmişlerdi

Daha önce de İran'ın, nükleer anlaşmada yer alan uranyum stokunun 10 kat üzerine çıktığını iddia eden ABD; BMGK'yi de buna göz yummakla itham etmişti fakat nükleer anlaşmanın diğer tarafları müzakere yolunu tercih etmişti.

Amerika anlaşmadan çekilmişti

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in beraberinde Almanya ve AB ile İran arasında 2015 yılında nükleer anlaşmaya imza atılmıştı. Bu anlaşmanın amacı İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması idi.

Donald Trump'ın ABD'de yönetime gelmesi ile ise Washington anlaşmadan çekilmiş, İran'a tekrar yaptırım uygulama yoluna gitmişti. İran, anlaşmanın diğer taraflarından ABD'yi durdurmasını istemiş fakat başarılı olamamıştı. Bunun üzerine İran, 2019 yılının Temmuz ayında nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak tarihinde ise anlaşmadan kaynaklanan bütün taahhütleri askıya aldığını duyurmuştu.

ABD tehdit etmişti

Amerika, BMGK'nın İran'a 13 senedir uyguladığı ve 18 Ekim tarihinde bitecek olan silah ambargosunu yenilemeyi istiyor. ABD'nin bu yöndeki gayreti geçen ay başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunun için ABD, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek konseyin 2231 sayılı kararıyla kaldırılan bütün yaptırımların yeniden uygulanmasına olanak tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği yönünde tehditte bulunmuştu.

"Hayata geçiremezsin"

İran'la beraber anlaşmanın taraflarından Avrupa Birliği, Rusya ve Çin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018 senesinde çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin ise yaptırımların tekrar devreye sokulmasına imkan veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini bildiriyor.