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Dünya

İran, raporu kabul etmedi

İran, geçen yıl Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran menşeli olduğuna dair Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporun, siyasi sebeplerle hazırlandığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:07:00 -
İran, raporu kabul etmedi

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran, ABD ve Suudi Arabistan rejimlerinin siyasi baskıları altında hazırlandığı belli olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nin iddialarını reddediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin BM tarafından İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde karar çıkarmaya çalıştığı dönemde raporun yayımlandığına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Bu durum raporun, Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından İran'a karşı kullanılması için bu ülke tarafından sipariş edildiğine dair şaibeleri güçlendirmektedir.

ABD, İran’a silah ambargosunun süresinin uzatılmasını istiyor

Reuters haber ajansı, BM Genel Sekreterliği’nin, geçen yıl eylülde Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi "Saudi Aramco" petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran menşeli olduğunu belirten bir rapor hazırladığını bildirmişti.

ABD, BM'nin İran’a uyguladığı ve ekimde sona ermesi öngörülen silah ambargosunun süresinin uzatılmasını istiyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi bulunan Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

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