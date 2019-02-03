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İran plakalı araçta 56 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova-Van karayolunda şüphe üzerine durdurulan İran uyruklu bir aracın içinde, 56 kilo 340 gram eroin bulundu.

03 Şubat 2019 Pazar 17:11
İran plakalı araçta 56 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova-Van karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde Yüksekova istikametinden Van'a giden bir araç durduruldu. Durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Merkeze bağlı Depinkontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 320 gram metamfetamin ile 6 bin 665 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:11
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Uyuşturucu operasyonu
  5. Eroin

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