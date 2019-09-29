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İran petrol tesislerinin korunması için hazırlık yapıyor

İran Petrol Bakanı Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek, fiziki ve siber saldırılara karşıteyakkuz halinde olunması talimatı verdi.

29 Eylül 2019 Pazar 16:01
İran petrol tesislerinin korunması için hazırlık yapıyor

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran Ulusal İtfaiyecilik ve Güvenlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin petrol sanayisine yönelik saldırılar konusunda uyarılarda bulundu.

İran ekonomisinin ana gelir kaynağı ve itekleyici gücünün petrol sanayisi olduğunu belirten Zengene, ABD'den gelebilecek fiziksel ve siber saldırılara karşı teyakkuz çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Düşmanın ekonomik savaşı, ülke ekonomisinin öncü ve itekleyici gücü petrol sanayisini hedef almaktadır. Bu şartlarda tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır."

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:01
  1. ABD
  2. İran
  3. Zengene
  4. Anadolu Ajansı

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