0553 313 94 23

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene: İran ekonomisi savaş şartlarından daha zor durumda

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülke ekonomisinin Irak savaşı dönemindeki şartlardan daha zor durumda olduğunu açıkladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:30
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene: İran ekonomisi savaş şartlarından daha zor durumda

Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da İran-Irak Savaşı'nda görev yapan komutanların katılımlarıyla düzenlenen Savaş Komutanları 31'inci Konferansı'nda konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "Ülkedeki ekonomik şartlar savaş zamanından daha zor durumda." dedi.

Sekiz sene süren İran-Irak savaşındaki şartların bugünden daha iyi olduğuna söyleyen Zengene, "O dönemde petrol satıyorduk, parası bankalara ulaşıyor ve mal alabiliyorduk. Ülke ekonomisi işliyordu. Sorun sadece hava saldırılarıydı. Fakat bugün, bizim petrol satışı yapamamamız, banka işlemleri gerçekleştirememiz ve bize mal satışının engellenmesi için çaba sarfediyorlar. Bu nedenle şu anki şartlar, savaştan on kat daha zor." ifadelerini kullandı.

İran rejimi kaşıtı Halkın Mücahitleri örgütünün Beyaz Saray'a nüfuz ettiğini dile getiren Zengene, ABD, İsrail ve Halkın Mücahitleri örgütünün İranla savaş halinde olduğunu belirtti.

İran'ın 67 yaşındaki Petrol Bakanı Zengene, şunları kaydetti:

"Bu savaşın adını kendi yaşıtlarım için 'Son Savaş' koydum. Düşmanın ekonomik savaşı olan bu son savaşta tüm gücümü kullanmam gerektiğine inanıyorum."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:30
  1. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene
  2. İran
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevinden izinli çıkan koca, eski eşini önce bıçakladı sonra kızgın yağ ile yaktı!
    1. Cezaevinden izinli çıkan koca, eski..
    2. 6 yaşındaki çocuk, 5 gün boyunca..
    3. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
    4. Araç kiraladı, hayatı karardı!
    5. Albayraklar'dan 3 milyar dolarlık..
    6. Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini..
    7. Yaşlı kadını gasp eden kişi öyle biri..
    8. Kulislerden yüksek sesler!Binali..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan EYT..
    10. Korkutan deprem! Van beşik gibi sallandı
    11. Izgara somon nasıl yapılır?
    12. Sözde haber sitesi Bianet'ten küstah..
    13. TEKNOFEST'te sergilendi! Tam şarjla..
    14. Hollandalı futbolcu silahlı saldırıya..
    15. Gündemi sarsacak detay ortaya çıktı!..
    16. Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e tepki!..
    17. Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan:..
    18. İstanbul'da feci olay! Korkunç şüphe
    19. Süleyman Atlı finale yükseldi
    20. BAE Uluslararası Deniz Güvenliği..
    21. Babaya satırlı işkence! Tutuklandı...
    22. Akhisarspor’dan Fenerbahçe'ye! Yaşları..
    23. Hollandalı futbolcu arabasında..
    24. YPG/PKK'dan, Esed rejimine petrol..
    25. Sergen Yalçın: Kazanmak için elimizden..
    26. Zidane PSG mağlubiyetini..
    27. 'Muriqi, Avrupa'ya giderse yüzde 15..
    28. Evrak imzaladı hayatı karardı!
    29. Yargıtay eski üyesi Ahmet Toker'in..
    30. Rize'de uyuşturucu satıcılarına..
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!