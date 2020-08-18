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Aktüel İran Petrol Bakanı: "ABD, İran'ın değil Venezuela'nın petrolüne el koymuştur"
Aktüel

İran Petrol Bakanı: "ABD, İran'ın değil Venezuela'nın petrolüne el koymuştur"

"Ne tanker gemisi ne de yük İran'a aittir. Mal İran'dan çıkmış, satış bitmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:23:54 -
İran Petrol Bakanı: "ABD, İran'ın değil Venezuela'nın petrolüne el koymuştur"

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin İran petrolünü taşıyan tankerlere el koyduğu iddialarına ilişkin, "ABD, İran'ın değil Venezuela'nın petrolüne el koymuştur." dedi.

Bakan Zengene, "ABD'nin İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koyduğu" yönündeki iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

Tasnim Haber Ajansına göre, Zengene, "ABD, İran'ın benzin sevkiyatına el koyduğunu iddia etmişti. Sevkiyat İran'dan yapılmıştı. Satış ise FOB (Free on board) şeklinde yapıldı. Ne tanker gemisi ne de yük İran'a aittir. Mal İran'dan çıkmış, satış bitmiştir." dedi.

ABD'nin el koymadan önce tankerlerdeki petrolün Venezuela'ya satışının gerçekleştiğini dile getiren Zengene, "ABD İran'ın değil, Venezuela'nın mallarına el koymuştur." ifadelerini kullandı.

Deniz yolu taşımacılığında kullanılan bir teslim şekli olan FOB'da ihracatçının malla ilgili sorumluluğu malın gemiye yüklenmesiyle sona eriyor.

Wall Street Journal, geçen hafta, ABD'nin, İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koyduğunu duyurmuştu. Washington yönetimi de gazetenin haberini doğrulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında, İran'dan Venezuela'ya gönderildiği tespit edilen petrolleri taşıyan tankerlere el konularak milyonlarca doların akışının kesildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu eylem, ABD yönetiminin İran'dan taşınırken ele geçirdiği en çok miktardaki petrol oldu." ifadesi kullanılmıştı.

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