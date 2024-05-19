İran ordusu harekete geçti!

Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkan, teçhizat ve kapasitenin kullanılması talimatı verdi.

Bakıri, “İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerinin tüm imkan, teçhizat ve kapasiteleri Cumhurbaşkanının helikopterinin bulunması ve arama kurtarma çalışmaları için kullanılmalıdır” dedi.

Olumsuz hava koşulları çalışmaları engelliyor!

Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından dönüş yolunda olan Reisi’yi taşıyan helikopter, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmış ve bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti.

Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenirken, helikopterde Reisi’nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da bulunduğu aktarılmıştı. Reisi’nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, yoğun sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak arama kurtarma ekipleri henüz olay mahalline ulaşmadı” ifadelerini kullanmıştı.

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