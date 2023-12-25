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Dünya İran onu gizlice idam etti
Dünya

İran onu gizlice idam etti

Yeniakit Publisher
2023-12-25 08:27:00 -
İran onu gizlice idam etti

İran’da yasa dışı gösterilere katıldığı gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşlarındaki bir gencin gizlice idam edilip, yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildiği iddia edildi.

İran’daki insan haklarını savunan ve merkezi Norveç’te bulunan “Hengaw” adlı sivil toplum kuruluşu, İran’ın batısındaki Hamadan cezaevinde tutuklu Milad Zohrevand isimli gencin şafak vakti idam edildiğini duyurdu.

Aynı sivil toplum kuruluşu, son idamla İran’da 2022 eylül ayında başlayan gösteriler yüzünden tutuklanıp şu ana kadar infaz edilenlerin sayısının 8’e çıktığını aktardı.

İdam edilen gencin yaklaşık 20 yakınının cenazeye gelmesine izin verildiğini belirten sivil toplum kuruluşu, defin işlemi sırasında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Norveç merkezli insan hakları derneği, adil bir şekilde yargılanmadığını belirttiği Zohrevand’ın bir Devrim Muhafızının geçen yıl kasım ayında hayatını kaybettiği gösterinin ardından tutuklandığını açıkladı.

İran’da genelde Kürt azınlığın hakları konusunda faaliyet gösteren Hengaw, idamın gizli bir şekilde gerçekleştiği ve infaz edilen gence son dakika haber verilip ailesiyle son kez görüşmesine izin verilmediğini aktardı.
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Kaynak: Euronews

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