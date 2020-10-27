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Aktüel İran, ölümcül akrep ve yılan sokmalarının en çok yaşandığı ikinci ülke
Aktüel

İran, ölümcül akrep ve yılan sokmalarının en çok yaşandığı ikinci ülke

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:09:56 -
İran, ölümcül akrep ve yılan sokmalarının en çok yaşandığı ikinci ülke

İSTANBUL (AA) - İranlı böcek bilimci ve haşere kontrol uzmanı Vahid Dırahş Ahmedi, dünyada akrep ve zehirli yılan sokmalarının en çok yaşandığı ülkeler sıralamasında ülkesinin ikinci sırada geldiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'da "Zehirli hayvan ısırıklarından zehirlenmeyi önleme günü" münasebetiyle verdiği demeçte Ahmedi, "İran, dünyada akrep ve zehirli yılan sokmalarının en çok yaşandığı ülkeler sıralamasında Meksika'dan sonra ikinci sırada gelmektedir." dedi.

Ülkesinde akrep sokmalarının ise Meksika'ya oranla 4 kat fazla olduğunu dile getiren Ahmedi, "İran'da 42 ila 45 bin sokulmalardan dolayı zehirlenme vakası meydana geliyor. En çok akrep sokma vakaları, yüzde 70 ile Huzistan eyaletinde görülüyor. Bu eyaleti sırasıyla Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Buşehr, Fars ve Kirman eyaletleri takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahmedi, şimdiye kadar dünyada yaklaşık 50'si tıbbi öneme sahip 2 binden fazla akrep türü tespit edildiğini bildirdi.

İran'da şu ana kadar Buthidae, Hemiscorpidae ve Scorpionidae olmak üzere üç aileden 64 akrep türünün rapor edildiğine işaret eden Ahmedi, ülkede akrep sokma oranının yılana göre 4 kat fazla olduğunu belirtti.

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