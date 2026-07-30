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Dünya İran o ülkeyi tehdit etti! 'ABD'nin tecrübesinden ders çıkarmalı'
Dünya

İran o ülkeyi tehdit etti! 'ABD'nin tecrübesinden ders çıkarmalı'

Yeniakit Publisher
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İran o ülkeyi tehdit etti! 'ABD'nin tecrübesinden ders çıkarmalı'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Suudi Arabistan'a Yemen'e yönelik ablukayı kaldırma çağrısında bulundu. Kaani, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Suudi Arabistan'a Yemen'e yönelik ablukayı kaldırma çağrısında bulundu. Kaani, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Yemen'e uygulanan ablukanın kaldırılmasının Yemen halkı için "adil ve insani bir talep" olduğunu vurguladı.

Kaani, Suudi Arabistan hükümetine, ABD'nin "akıl dışı ve maliyetli politikalarından" ders çıkarması ve Yemen'e yönelik ablukayı sona erdirmek için adım atması çağrısında bulundu.

Gazze'yi kurtarmaya yönelik çabaların "gurur kaynağı" olduğunu ifade eden Kaani, Yemen halkına yönelik ablukanın sürdürülmesinin ise bölgedeki istikrara hizmet etmediğini söyledi.

 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Yemen krizinin "askeri bir çözümü olmadığını" belirterek, bölgede güvenlik ve istikrarsızlığın daha da artmasını önleyecek adil bir çözüme ulaşılması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Bekayi, diyaloğa geri dönülmesi ve üzerinde mutabakata varılan yol haritasının uygulanmasının, "Yemen halkının acılarını sona erdirmenin ve bölgenin güvenliğini korumanın tek yolu" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Sana yönetimi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı ablukaya karşılık olarak Babülmendep Boğazı'nı Suudi Arabistan ile bağlantılı deniz trafiğine kapattığını duyurmuştu.

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