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Dünya İran, o ismi bakanlığa çağırdı
Dünya

İran, o ismi bakanlığa çağırdı

İran, Kopenhag Büyükelçiliği'ne bıçaklı bir kişi tarafından yapılan saldırı nedeniyle Danimarka’nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 23:07:00 -
İran, o ismi bakanlığa çağırdı

İran, Kopenhag Büyükelçiliği'ne bıçaklı bir kişi tarafından yapılan saldırı nedeniyle Danimarka’nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Kopenhag Büyükelçiliği’ne yapılan saldırının ardından Danimarka’nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.

Açıklamada, ülkenin büyükelçiliği ve diplomatlarının güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle Danimarka Büyükelçisine İran'ın protestosunun iletildiği bildirildi.

Viyana Sözleşmesi'ne göre bu konuda ev sahibi ülkenin sorumluluğunun açık olduğu kaydedilen açıklamada, Danimarka hükümetinin diplomatik yerlerin güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Danimarka Büyükelçisinin yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirerek güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini belirttiği vurgulandı.

Bugün bir saldırganın İran’ın Kopenhag Büyükelçiliği yerleşkesine girdikten sonra elindeki bıçakla tehditler savurduğu ve elçilik otoparkındaki araçlara ve binaya zarar verdiği belirtilmişti.

Büyükelçi Efsane Nadipur ise Danimarka polisini daha önceki resmi uyarılara rağmen olaya geç müdahale etmekle suçlamıştı.

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