İran o harekete 'Aptalca' dedi!

ABD ile İran arasında başlayan ateşkesin ardından diplomasi trafiği de hız kazanırken taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. Küresel haydut Trump, "Anlaşma olmalı yoksa bu İran için son derece acı verici olur" ifadesini kullandı. Ayetullah Mücteba Hamaney ise İran'ın savaş istemediğini belirterek "Direniş cephesini bir bütün olarak görüyoruz" dedi.

ABD ile İran savaşının 40'ıncı gününde iki haftalık ateşkes üzerinde anlaştı; müzakereler öncesi siyonist rejim, Lübnan'a saldırdı. Süreçte kırılgan yapı devam ederken Washington ve Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"ÇOK ACI VERİCİ OLACAK"

ABD basınından NBC News'ün haberine göre küresel haydut Donald Trump, son açıklamasında İran'a yönelik küstah ifadeler kullandı.

Trump, "İran anlaşma yapması gereken her konuda razı olmuyor ve olmalı, yoksa bu çok acı verici olacak" ifadelerini kullandı. Buna rağmen bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getiren ABD Başkanı, "Çok başarılı bir anlaşmamız olacak. Her şey çok iyi bir şekilde çözülecek" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU DA SÜRECE DAHİL'

Soru üzerine Donald Trump, katil Netanyahu'nun sürece dahil olduğunu belirtti. Trump, Lübnan hattındaki gelişmelere de değinerek, "Netanyahu bu konuda sakin bir yaklaşım sergileyecek" dedi.

MÜCTEBA HAMANEY: İRAN SAVAŞ İSTEMİYOR

Tahran cephesinde ise Rehber Mücteba Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney, İran'ın savaş istemediğini belirterek "Direniş cephesini bir bütün olarak görüyoruz" dedi.Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin yeni bir aşamaya geçileceğini açıklayan Hamaney, ayrıca tazminat talebinde bulunacaklarını ifade etti.

NETENYAHU'NUN DİPLOMASİ KARŞITLIĞINA ARAKÇİ'DEN 'APTAL'CA İFADESİ!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İşgal rejimi sözde Başbakanı Netanyahu’ya diplomasi karşıtı adımlara izin vermesini “aptalca” olarak nitelendirerek buna hazırlıklı olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun ceza davasının pazar günü yeniden başlayacağını hatırlatarak “Lübnan da dahil olmak üzere bölge çapında bir ateşkes, hapse atılmasını hızlandıracaktır” dedi.

Arakçi, ABD’ye yönelik mesajında “ABD, Netanyahu’nun diplomasiyi öldürmesine izin vererek ekonomisini çökertmek istiyorsa, bu nihayetinde onun tercihidir. Bunun aptalca olacağını düşünüyoruz ama buna da hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan’ın açıklamaları, bölgede ateşkes sürecine ilişkin tartışmaların ve diplomatik gerilimin sürdüğünü gösteriyor.

NETENYAHU'DAN GERİ VİTES

İranın “Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse ateşkesten çekilme” tehdidinin ardından katil Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.

Katil Netanyahu, yaptığı açıklamada, dün toplanan Güvenlik Kabinesi'ne Beyrut yönetimiyle mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurdu.

Netanyahu, doğrudan müzakerelerin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında "barışçıl ilişkiler kurulmasına" odaklanacağını ileri sürdü.