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Aktüel İran Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 2,8 küçüldüğünü açıkladı
Aktüel

İran Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 2,8 küçüldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:16:35 -
İran Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 2,8 küçüldüğünü açıkladı

ANKARA (AA) - İran Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 2,8 küçüldüğünü duyurdu.

İran Merkez Bankası, mart-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin tahminleri açıkladı.

Buna göre, İran'da GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azaldı.

Petrol gelirlerinin de dahil edilmesi halinde aynı dönemdeki daralmanın yüzde 0,6 olduğu belirtildi.

İran İstatistik Merkezi ise geçen ay yayımladığı raporda, yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 3,5 küçüldüğünü açıklamıştı.

ABD'nin yaptırımlarının da etkisiyle sert bir daralma gösteren İran ekonomisi, geçen yıl yüzde 6,5 küçülmüştü.

Uluslararası Para Fonunun (IMF), ekimde yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, İran ekonomisindeki büyümenin 2020 yılında yüzde -5, 2021'de ise yüzde 3,2 olacağı öngörülüyor.


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