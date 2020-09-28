İran medyasından skandal: Ermeniler şehit oldu
Dün Ermeni güçlerinin yaptığı kalleş saldırı sonucu 5 Azerbaycan vatandaşı şehit olmuştu. Haberi duyuran İran merkezli site, "Azerbaycan'ın korkakça saldırısı sonucu Ermeni siviller şehit oldu." diyerek duyurdu.
İran'da yayın yapan Gomnews adlı haber sitesi bir skandala imza attı.
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da dün Ermeni güçlerinin düzenlediği saldırılarda 5 Azerbaycan vatandaşı şehit olmuştu. Gomnews adlı haber sitesi okuyucularına haberi, "Azerbaycan'ın korkakça saldırısı" sonucu "Ermeni siviller şehit oldu" diyerek duyurup paylaştı. Skandal sonrası tepkiler gelince haber sitesinden yapılan açıklamada, "Şii Azerbaycan'ın yanındayız. Tercüme hatası oldu." diyerek düzeltme yapıldı.
Diğer taraftan sosyal medyaya yansıyan bazı videolarda İran'ın Ermenistan'a askeri yardım malzemesi taşıdığına ilişkin görüntüler yer aldı.