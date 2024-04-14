İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı
İran basını, İHA saldırısının ardından İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldığını duyurdu.
İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İHA'larla misilleme saldırısı başlattı. Yaşanan gelişmenin ardından ayrıca İran basını sıcak bir gelişmeyi daha duyurdu.
İran medyası, İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldığını bildirdi.
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