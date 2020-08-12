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Dünya

İran Meclisi, Ruhani'nin sunduğu Sanayi Bakanı adayına güvenoyu vermedi

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için sunduğu aday Hıyabani'ye güvenoyu vermedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:52:00 -
İran Meclisi, Ruhani'nin sunduğu Sanayi Bakanı adayına güvenoyu vermedi

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için sunduğu aday Hüseyin Müderris Hıyabani'ye güvenoyu vermedi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani'nin Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı adayı olarak önerdiği Hıyabani için Meclis'te güven oylaması yapıldı.

Hıyabani, 254 milletvekilinin katıldığı oylamada, 104 evet oyuna karşı, 140 ret oyu aldı, 10 vekil ise çekimser kaldı.

Ülkede üretilen otomobil fiyatlarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Ruhani, 11 Mayıs'ta Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'yi görevden almış, boşalan makama vekaleten Rahmani'nin yardımcısı Hıyabani'yi getirmişti.

 

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