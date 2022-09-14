'İran lideri Hamaney'in sağlık durumu kötüye gidiyor'

1989 yılından bu yana İran'ı yöneten 83 yaşındaki Ali Hamaney, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Yaşadığı sağlık problemleri yeni olmayan ve daha önce de birçok kez hastaneye kaldırılan Hamaney'in, ilerleyen yaşı sebebiyle yaşadığı sağlık sorunlarının daha da ağırlaştığı ifade ediliyor.

Son olarak rejim muhalifi İran kaynaklarında Hamaney'in bir süredir tedavi altında olduğu belirtilirken, dini liderin ölümüne dair teyit edilmemiş iddialar da ortaya atıldı.

Hamaney'in bir süredir kameralar karşısına çıkmaması da sağlık durumuna dair iddiaları güçlendiriyor.

Son olarak, İran'ın resmi ajansı IRNA, Hamaney'in Besic milis liderleriyle video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Ancak IRNA kısa bir süre sonra bu açıklamayı sildi.

Pazartesi günü de Hamaney'in bazı atlet ve sporcularla görüştüğü belirtilmiş, ancak bu görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

Hamaney öldüğünde lider kim olacak?

Hamaney, 1989'dan bu yana İran'ı Humeyni'nin Velayet-i Fakih teorisine dayanarak son derece geniş yetkilerle yönetiyor.

1998'den beri hasta olduğu iddiaları dönem dönem ortaya atılan Hamaney'in önümüzdeki yıllarda muhtemel ölümüyle İran'da yeni bir dini liderin seçilmesi sürecine girilmesi bekleniyor.

Bu son derece geniş yetkili makama kimin getirilebileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı gibi, ortada kuvvetli adaylar da görülmüyor. Makamın yetki genişliğinden kaynaklanan öneminden ötürü İran rejimi yeni liderin seçiminde bir kargaşa doğmasından endişe ediyor.

İran'ın mevcut ünlü mercilerinden pek çoğunun derece farkıyla Hamaney ile ihtilaf içinde olması ve ilerlemiş yaşları yeni dini liderin mercilerden birisi arasından çıkma ihtimalini düşürüyor. 1989'da yapılan değişiklikle dini liderde mercilik özelliği aranmaması, herhangi bir seviyede molla olmasının yeterli görülmesi muhtemel adayları artırıyor.

Dini liderlik yarışına adaylığını koyması beklenen pek çok isim Hamaney'den önce öldüğü için bu yarışa giremedi. Mevcut cumhurbaşkanı İbrahim Reisi (1960-), Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni (1972-), Muhsin Araki (1956-) ve Sadık Laricani (1961-) Hamaney'in ölümü durumunda muhtemel dini liderlik adayları olarak görülüyor. Fakat bu isimlerden henüz böyle bir makam yarışına aday olacaklarına dair herhangi bir beyanat bulunmuyor.

Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i (1969-) yerine merci ve dini lider olarak vasiyet etme niyetinde olduğu da iddia ediliyor.

Kaynak: Mepa News