İran, Kuveyt saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu

İran'ın Tasnim haber ajansı, İran Devrim Muhafızları'na dayandırdığı haberinde, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na saldırmadıklarını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bu iddiayı reddetti. CETCOM "bu iddianın yanlış olduğunu ve İran'ın havalimanını kasıtlı, hesaplanmış ve haksız bir saldırıyla hedef aldığını" açıkladı.

Havalimanını hedef alan saldırıda en az bir kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı.

Havalimanından yayınlanan görüntülerde büyük hasar meydana geldiği, birinci terminalde yangın çıktığı, çatının çöktüğü ve yoğun duman bulutlarının yükseldiği görüldü.

Yayınlanan diğer görüntülerde de havalimanına İran yapımı bir Şahid-136 dronun isabet ettiği görüldü.

Saldırıların ardından Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el Utayan, "suç niteliğindeki İran saldırganlığı" olarak nitelendirdiği olayı kınadı.

Saldırı, ABD'nin bir İran limanına girmeye çalıştığını söylediği boş bir petrol tankerine saldırmasının ardından geldi.

İran Devrim Muhafızları, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Bu saldırganlığa yanıt olarak, helikopterlere ev sahipliği yapan Kuveyt'teki Ali el Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu karargahı, Devrim Muhafızları güçleri tarafından füze ve İHA'larla hedef alındı" ifadelerine yer verdi.

Kuveyt ise ABD'nin saldırılar için kendi topraklarını kullandığını reddetti ve saldırıyı protesto etmek için İran maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Kuveyt ayrıca iki İran büyükelçiliği çalışanının 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Kuveyt, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık Tahran'ın Körfez ülkelerine ilk saldırıları düzenlemesinden bu yana yoğun saldırılara maruz kaldı.

Kuveyt'te yaklaşık 13 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Kaynak: Mepa News