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Dünya İran, İsrail'in 'nükleer silah' iddiasını yalanladı
Dünya

İran, İsrail'in 'nükleer silah' iddiasını yalanladı

İran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'Tahran yönetimi, iki nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak.' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada; Netanyahu'nun dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:10:00 -
İran, İsrail'in 'nükleer silah' iddiasını yalanladı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Tahran yönetiminin birkaç ay içinde iki nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacağı" yönündeki iddiasını yalanlayan İran, Netanyahu'nun dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla yaptığı konuşmayı eleştirdi.

'Netanyahu, kamuoyunu aldatıyor'

İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını önlemek için Netanyahu'nun dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını savunan Hatibzade, "Netanyahu, BM kürsüsünü kullanarak yalanlarını sürdürüyor. Karşı karşıya olduğumuz komplo, bu rejimin (İsrail'in) sahte bilgiler yayan biriminin yeni bir uydurmasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'den nükleer silah açıklaması

Netanyahu, BM 75. Genel Kurulu'nda İran'ın P5+1 ülkeleriyle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bu ihlaller nedeniyle İran birkaç ay içinde iki nükleer bomba için yeterli zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmak istediği konusunda şüphe yok." demişti.

 

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